Scuderia San Marino. Tra curve e circuiti: la Scuderia San Marino in azione ovunque

Primo fine settimana di giugno che vede impegnati i piloti della Scuderia su numerosi fronti in giro per l’Italia e non solo.

Spazio alla Coppa Romagna Slalom, si corre a Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, con sei equipaggi targati Scuderia San Marino: Giuseppe Macina sarà insieme a Elia Albani; Enrico De Marini; Giovanni Muccioli navigato da Cristiano Colombari; Marco Casali; Matteo Mazza e Claudia Moroni e, infine, Nicola Montagna e b

Luciano Privitelio vola in Germania e sarà protagonista sul circuito dell’Hockenheim nel terzo round del GT Open Europe, sempre su pista ci sarà anche bcon l’impegno valevole per la Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga.

Infine, per la velocità la Scuderia San Marino si sposta in Trentino con Paolo Diana presente al Trento Bondone.