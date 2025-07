Scuderia San Marino. Un fine settimana di podi dal MINI Challenge, National GT, Trofeo Lamborghini e fuoristrada

Ottime prestazioni per i portacolori della Scuderia San Marino, che si sono fatti valere con numerosi podi arrivati su pista e con i fuoristrada.

Si parte dal MINI Challenge, a Misano Federico Bagnasco ottiene il secondo posto in entrambe le manche di categoria Evo. Nel National GT Challenge, Stefano Valli parte dalla pole e trova il successo in Gara 1, mentre sale sul secondo gradino del podio in Gara 2.

Spostandoci a Spa: Luciano e Donovan Privitelio sono secondi di classe LC Cup nella prima manche del Lamborghini Super Trofeo e sesti nella seconda tappa. Dopo l’ottima prestazione nel GT4 francese, Paolo e Davide Meloni non si ripetono concludendo la prima gara al decimo posto di categoria ProAm, mentre nella seconda vengono coinvolti in una carambola che li costringe al ritiro.

Ritiro amaro anche per Mattia Drudi, che a causa di una guasto alla vettura termina in anticipo la 24h di Spa quando insieme ai suoi compagni si trovava in terza posizione.

Regalano gioie Lorenzo Cevenini e Davide Carattoni su fuoristrada, che a Borghi ottengono la vittoria in categoria Proto, un risultato che fa ben sperare in vista della gara in Finlandia dell’Eurotrial.

Scuderia San Marino