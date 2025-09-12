Seconda puntata di “Sfida Impossibile” a San Marino con la star della pallavolo Ivan Zaytsev. Sabato 13 settembre alle 15.15 su Italia 1 

San Marino, 12 settembre 2025 – Sabato 13 settembre alle 15.15 torna su Italia 1 Sfida Impossibile, il programma interamente girato nella Repubblica di San Marino nel quale il conduttore, Stefano Corti sfida un grande campione sportivo in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i propri limiti.

Dopo aver fronteggiato l’icona del motociclismo, Marco Melandri, nella seconda puntata Stefano Corti ha deciso di puntare davvero in alto e sfidare lo “zar” Ivan Zaytsev. Nella prima prova cercherà di ridurlo a un pulcino bagnato, per poi tentare di metterlo nel sacco prima di arrivare alla sfida finale.

Nel corso della puntata il conduttore affronterà il campione in tre differenti prove: la Sfida Corti, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali, la Sfida Vale Tutto, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa e la Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus. Quanti assi dovrà tirare fuori dalla manica il conduttore per poter battere uno dei giocatori più iconici della storia della pallavolo italiana e mondiale?

Ancora una volta San Marino diventa teatro di una grande sfida che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio.

“Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (EGE Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

Appuntamento quindi per sabato 12 settembre alle ore 15.15 su Italia 1.

