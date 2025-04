SECONDO BERNARDI NEL CONSIGLIO ETU 2025-28

Nel ruolo di addetto stampa e comunicazione del Club Taekwondo San Marino, ho il piacere di comunicare che: oggi, sabato 12 aprile, in occasione del ETU Council Meeting & General Assembly 2025 (Assemblea Generale della Federazione Taekwondo Europea) svoltasi a Norimberga (GER), il Maestro sammarinese Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), è stato confermato per la terza volta consecutiva nel ruolo di “Prime Council Member” della ETU (European Taekwondo Union) per il quadriennio olimpico 2025-28.

Un grandissimo riconoscimento che dona tanto prestigio a tutto il movimento del Taekwondo San Marino, nell’anno in cui compie 35 anni di storia.>>

Giovanni UGOLINI

Addetto Stampa e Comunicazione

Club Taekwondo San Marino

Foto: gli eletti alla ETU General Assembly