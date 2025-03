Secondo tentato omicidio di Donald Trump: arrestato Ryan Wesley Routh

Ryan Wesley Routh, 58 anni, è stato arrestato per aver tentato di uccidere Donald Trump al suo club di golf in Florida il 15 settembre 2024. Routh, armato di un AK-47, è stato scoperto dal Secret Service mentre si nascondeva a circa 300 metri dall’ex presidente. Routh, originario della North Carolina, si era trasferito alle Hawaii nel 2018 e aveva una lunga storia di post pro-Ucraina e contro Trump. Aveva cercato di reclutare soldati per la guerra in Ucraina.

Al momento del tentato attentato, Trump stava giocando tra la quinta e la sesta buca del suo club a West Palm Beach. Gli agenti del Secret Service hanno messo in sicurezza l’ex presidente, mentre cecchini posizionati strategicamente hanno protetto l’area. Nel tentativo di fuga, Routh è stato rapidamente fermato e arrestato.

Routh ha un passato segnato da vari crimini, tra cui possesso di droga e guida senza patente. Sul suo profilo social, è stato molto attivo nel supportare la causa ucraina contro la Russia, e aveva anche cercato di recarsi a Kyiv per partecipare direttamente alla guerra. In uno dei suoi post più recenti, aveva criticato aspramente Trump e si era espresso a favore della democrazia americana, esortando i politici a combattere contro ciò che considerava una minaccia alla libertà del paese.