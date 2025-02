Sedici equipaggi per la Regata Zonale Classe RS FEVA a Cattolica

Dopo il Trofeo Bauer, regata sociale aperta a tutti le imbarcazioni e dedicata alla passione velistica di grandi e piccoli, Cattolica si conferma ancora una volta un punto di riferimento per lo sport giovanile, coniugando ospitalità, competizione e voglia di divertirsi con il vento in poppa. E’ andata in scena nel fine settimana la Regata Zonale Classe RS Feva, organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica nell’ambito delle competizioni giovanili della XI Zona FIV, uno degli appuntamenti più attesi della stagione velistica regionale. Sedici gli equipaggi provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e anche dalle Marche a riprova del forte richiamo rappresentato da una Classe giovanile in grande crescita a livello regionale e nazionale. Sabato, a causa delle avverse condizioni meteo, non è stato possibile disputare le competizioni. Le quattro prove si sono così concentrate nella giornata di domenica, regalando emozioni a non finire agli equipaggi della classe RS Feva. Tra gli ospiti anche Francesco ‘Checco’ Ivaldi, olimpionico a Sydney 2000 e velista particolarmente a noto a livello nazionale ed internazionale, insieme al figlio. Molto apprezzate, come di consueto, l’ospitalità e l’accoglienza offerta dal Circolo Nautico di Cattolica che ha fatto sentire “a casa propria” i giovani velisti e le rispettive famiglie dando vita ad un fine settimana di sport e socializzazione.