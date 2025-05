Senhit è tornata all’Eurovision Song Contest 2025, questa volta con il prestigioso ruolo di Ambassador di San Marino e Spokesperson per la finale, che si è tenuta sabato 17 maggio

Senhit è tornata all’Eurovision Song Contest 2025, questa volta con un ruolo di grande prestigio: Ambassador di San Marino e Spokesperson per la finale di sabato 17 maggio.

L’edizione di quest’anno si è tenuta a Basilea e ha visto ancora una volta protagonista l’artista che ha rappresentato San Marino nelle edizioni precedenti del 2011 e del 2021.

Nelle giornate dal 12 al 15 maggio, Senhit si è esibita nell’Area Hospitality, uno degli spazi più esclusivi della settimana eurovisiva, frequentato da delegazioni e artisti legati alla storia dell’Eurovision. Le sue esibizioni sono diventate ogni giorno un appuntamento imperdibile, un momento musicale con alcuni tra i più leggendari brani dell’Eurovision, reinterpretati con il suo stile unico e travolgente.

Contemporaneamente, l’artista ha presentato il suo format originale ‘Under the Umbrella’, in cui Senhit ha intervistato i protagonisti dell’Eurovision esplorando storie, aneddoti ed emozioni dei partecipanti.

La notte del 15 maggio, l’artista è stata invece ospite speciale dell’EuroClub, dove si è esibita con un set esclusivo in cui ha cantato brani del suo repertorio e cover di celebri canzoni eurovisive.

Il suo impegno si è concluso sabato 17 maggio, durante la serata finale dell’Eurovision, in cui, accompagnata dal carisma e dalla solarità che da sempre la contraddistinguono, ha ricoperto il ruolo di Spokesperson.

«Vivere l’Eurovision da inviata e spettatrice è un’esperienza fuori dal comune – dichiara Senhit – è come stare dentro una festa che non dorme mai, dove ogni emozione ha una colonna sonora. Essere poi spokesperson nella finale è stato un onore e un brivido unico, pochi secondi che valgono una vita. E quando sono salita sul palco dell’Euroclub come cantante, ho sentito l’energia di tutte quelle bandiere, quelle storie, quelle lingue che si univano nella musica. Eurovision è così: un caleidoscopio che ti travolge e ti resta addosso, glitter compreso!».

SENHIT vanta performance in tutto il mondo, tra cui due partecipazioni all’Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021, oltre che all’Eurovision Home Concerts del 2020, e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo, con l’appellativo di Freaky Queen. Negli ultimi mesi Senhit si è messa in mostra con diverse pubblicazioni. L’energetico ed estivo singolo “Pow” e “I am what i am”, moderna rivisitazione dell’iconico brano di Gloria Gaynor. Entrambi i singoli hanno superato il milione di visualizzazioni su YouTube. Oltre a queste pubblicazioni, il 2024 ha visto Senhit impegnata nel “I AM WHAT I AM TOUR”, con date in tutta Europa. A maggio ha pubblicato “Colombia”, singolo che unisce le atmosfere elettropop ai ritmi sudamericani tanto cari all’artista, a cui è seguito il 28 giugno l’EP “Colombia Remixes”, contenente tre versioni remixate del brano originale firmate da Yves V., Moty e Stefy De Cicco. “Colombia” è stato presentato nell’omonima Nazione sudamericana durante un evento speciale, ottenendo un grande successo di pubblico. Ad agosto Senhit si è esibita sul palco del Sziget Festival di Budapest, cantando di fronte a fan di tutto il mondo. Ad ottobre l’artista ha pubblicato l’album “Dangerous”, contenente 11 tracce che raccontano la sua storia, e che vede la collaborazione con artisti come Flo Rida, Steve Aoki, Tory Lanez, Benny Benassi e Stefy de Cicco. Tra ottobre e novembre 2024 l’artista è stata tra i protagonisti di Eurovision On Tour, tournée mondiale che ha visto i performer più amati e iconici della storia recente dell’Eurovision salire sui palchi delle principali città europee e australiane.