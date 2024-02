Sequestro di gasolio non conforme a Rimini: Intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In una recente operazione di controllo nella provincia di Rimini, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto una notevole quantità di gasolio non conforme alle normative vigenti in un distributore di carburante. Questo intervento fa parte di un ampio programma di monitoraggio sulla qualità dei carburanti destinati all’uso automobilistico.

L’indagine, condotta con il supporto tecnico del Laboratorio Chimico Mobile di Bologna, ha comportato il campionamento immediato del gasolio presso la stazione di servizio. L’analisi ha evidenziato che il prodotto non rispettava le specifiche fiscali, merceologiche e ambientali richieste, portando a una decisione immediata da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Come misura cautelativa, è stato disposto il sequestro preventivo della pompa di benzina incriminata, bloccando così la commercializzazione del gasolio irregolare. Tale provvedimento mira a tutelare sia i consumatori sia l’ambiente: il carburante di scarsa qualità, infatti, pur non generando problemi immediati ai veicoli, nel lungo periodo può causare danni significativi ai motori e contribuire ad un aumento delle emissioni di gas nocivi, in violazione delle normative ambientali.