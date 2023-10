Sergio Pizzolante: ”Con Israele! Spiego perché”

Appena vedo uno in Tv o altrove, che sostiene la condanna del terrorismo, ma con molti ma, cambio canale. Subito!

Non ci può essere un ma.

Di fronte a quello che abbiamo visto e che sappiamo, no, senza ma.

Bambini decapitati a freddo, giovani ammazzati uno a uno e calpestati, vecchi e donne uccisi e uccise e rubati e rubate alla loro dignità di essere umani, no!

Chi commenta tutto questo con un ma, no, non capisce, non capisce che siamo oltre il limite, se mai può esserci un limite in tutto questo.