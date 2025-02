Sergio Pizzolante: ”Fitto salverà ancora le spiagge”

Dopo 14 anni ci penserà ancora Raffaele Fitto.

In Italia si perde presto la memoria, ma 14 anni fa eravamo nella stessa situazione di oggi.

Gennaio 2010 le spiagge dovevano andare a gara.

Lo imponeva una procedura di infrazione.

Il tema era già quello di oggi, non ci possono essere rinnovi automatici delle concessioni demaniali.

Badate bene, no agli automatismi non significa dire no ai rinnovi.

E’ cosa logica, banale anche.

Allora con Fitto cosa abbiamo fatto?

Un accordo con l’Europa: rinnovo di 5 anni in cambio della fine degli automatismi.

E le spiagge furono salve.

5 anni per una nuova legge di riordino del sistema delle concessioni.

Pochi mesi dopo, al tavolo delle trattative del Ministero degli Affari Regionali, Ministro Fitto, presentammo a tutte le associazioni di categoria un documento che conteneva la soluzione definitiva per la legge di riordino: una specie di Lodo Fitto.

I contenuti: si fanno le gare( non le aste, come scorrettamente si disse, che presuppongono una gara al rialzo del costo della concessione, che non c’è mai stata…), ma nelle gare dovranno essere riconosciuti gli investimenti, la professionalità, dei gestori, che hanno costruito imprese su un bene pubblico.

Anche con indennizzi.