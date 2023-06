Sergio Pizzolante ricorda Silvio Berlusconi

Cosa dire? Gli devo l’esperienza più importante della mia vita. 12 anni di Parlamento.

Gli devo la realizzazione di un sogno.

Gli devo anche, ed è ancora più importante, l’essere stato preso per mano( io come tanti…) quando con Tangentopoli stavo( io come tanti…), cadendo giù, nell’abisso.

Si!

Mentre noi socialisti, noi craxiani, vedevamo le persone cambiare marciapiede quando ci incontravano, sentivamo telefoni che non squillavano, ci svegliavamo di schianto alle 5 della mattina con la paura delle sirene, mentre eravamo avvolti dalla peste, mentre vedevamo quelli col lanciafiamme vincere, mentre tutto ci sembrava violento ed ingiusto, che succede?

Lui scende in campo e vince.

C’era stato un golpe politico-giudiziario e lui ha fatto un contro golpe politico elettorale.