Serie B/ PromoPharma al tie-break sul Rubicone. Serie D femminile: la Titan Services cede al tie-break ad Alfonsine

Serie B masch. PromoPharma – Rubicone San Mauro Pascoli 3 a 2 (25/17 25/27 28/26 22/25 17/15). Il derby con il Rubicone giocatosi al Pala Casadei sabato scorso è servito alla PromoPharma per muovere la classifica dopo le due sconfitte consecutive di questo inizio di campionato e i ragazzi guidati da Marco Ricci ci sono riusciti nonostante alle perduranti assenze di Marcovecchio, Paganelli, Bacciocchi e Rondelli, si siano aggiunte quelle di Benvenuti e Zonzini. In pratica, contro il Rubicone quattro sesti della formazione probabile partente era fuori e in panchina erano seduti dei giovanissimi del 2005 e 2006. Nonostante questo, la squadra ha lottato per cinque set mettendo in mostra molte delle sue qualità: dalle grandi potenzialità di Frascio e Kiva in attacco; alla reattività del libero Rizzi alla grinta di tutti gli altri. Con una particolare menzione per Matteo Bernardi, capitano di giornata e autore di un’ottima prestazione (17 punti con 5 muri).

Cronaca. Coach Ricci chiede ai suoi grande attenzione in battuta e di “fare la partita” mettendola sul piano tecnico. L’inizio è incoraggiante tant’è che sul 9/5 gli ospiti decidono per il primo time-out. Muccioli distribuisce bene il gioco e i punti di Kiva, Frascio e Ricci arrivano con buona continuità. Tutti i fondamentali funzionano e il parziale si chiude con un comodo 25/17. La seconda frazione di gioco sembra ricalcare l’andamento della prima con San Mauro costretto al primo time-out sul 12/6 per la PromoPharma. Da quel momento il Rubicone, che ha migliorato muro e difesa, inizia lentamente a recuperare punti portandosi sul 20/19 rispetto a una PromoPharma che inizia a scomporsi un po’ e a essere meno precisa nei fondamentali. I padroni di casa comunque reagiscono con un attacco di Carigi al centro e un attacco e un muro di Kiva (23/20). Gli ospiti pareggiano i conti (23/23) e si va ai vantaggi. La spunta il Rubicone per 25/27. Il terzo parziale vede le due squadre restare vicine nel punteggio praticamente fino alla fine. Sul 22-23 un’incomprensione in difesa regala l’opportunità al Rubicone di chiudere ma Frascio con un attacco e un ace rimette in carreggiata i titani. Si va ancora ai vantaggi e la chiude Kiva da posto 4 con un attacco in diagonale (28/26). Nel quarto set parte meglio San Marino (7/3) ma il San Mauro fa quello che aveva fatto nel secondo set: migliora muro e difesa, si porta avanti (12/14) e conserva il vantaggio fino al controbreak dei titani (22/22). Lì però si esaurisce la rincorsa della PromoPharma che incassa tre attacchi e cede il set per 22/25. Nel tie-break si cambia campo sull’8/5 per i padroni di casa ma ancora una volta gli ospiti recuperano e, con un parziale di 1/5 si portano avanti (9/10). Anche il tie-break va ai vantaggi in una partita che sembra infinita. Un attacco di Frascio e un errore avversario danno la vittoria alla PromoPharma.

Tabellino PromoPharma. Frascio 30, Carigi 5, Ricci 10, Kiva 22, Bernardi 17, Muccioli 3, Rizzi (L). N.E.: Donini, Garattoni, Conti, Gasperoni, Borghesi. Ace 5. Battute sbagliate 19. Muri punto 13. All. Marco Ricci.

Tabellino Rubicone. Gherardi 5, Bertacca 12, A. Nori 10. Occhipinti 4, Marini 17, Procelli 14, Carlini (L), Aldini 10, Brasina. N.E.: Farina, Alcantarini, F. Nori. Ace 3. Battute sbagliate 14. Muri punto 11. All. Bobby De Marco.

Classifica. 4 Torri Ferrara 9, Begin Volley Collemarino 8, Novavetro San Severino Marche 8, Sabini Castelferretti 6, Loreto 3, Pietro Pezzi Ravenna 3, Potenza Picena 3, Paoloni Macerata 3, Querzoli Forlì 2, PromoPharma 2, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 2, Lube Civitanova 1, La Nef Osimo 1.

Prossima partita:Querzoli Forlì – PromoPharma. Sabato 28 ottobre, ore 18, a Forlì.

Serie D femm. Alfonsine – Titan Services 3 a 2 (19/25 18/25 25/18 25/23 15/13). Dopo l’esordio casalingo in campionato con una bella vittoria contro l’Unica Riccione, per la Titan Services la prima trasferta della stagione ad Alfonsine ha portato una sconfitta al tie-break. “E’ stata una partita lunghissima e tiratissima. Racconta Stefano Sarti, coach delle sammarinesi – Le due squadre hanno dato vita a una grande battaglia. Peccato perché sul 2 a 0 per noi l’Alfonsine ha sistemato alcune situazioni in attacco e ci ha reso la vita difficile. Noi, di converso, non siamo stati lucidi in alcune fasi e abbiamo pagato nei finali dei set. Pazienza, credo si sia raccolto un buon punto su un campo dove anche altre squadre lasceranno qualcosa”.

Tabellino Titan Services. Stefanelli 7, Renzi 8, Ghinelli 14, Menicucci 4, Filippi 1, Rossi 1, Tassi Pistarelli 1, Muccioli 15, Tura 21, Pasoli (L1). N.E.: Grossi (L2), Casadei, Guerra, Ugolini. All. Stefano Sarti.

Classifica. Fulgur Bagnacavallo 6, Samma 6, Titan Services 4, Figurella Rimini 3, Ke Car Volley Rimini 3, Idea Volley Santarcangelo 3, Mosaico Ravenna 2, Unica Volley Riccione 2, Alfonsine 2, Junior Coriano 1, Sport Village Forlì 1, Longiano 0,.

Prossima partita: Titan Services – Ke Car Volley Rimini. Sabato 28 ottobre, ore 19, a Serravalle.

Nelle foto: La PromoPharma festeggia dopo la vittoria. Un attacco di Yan Kiva da posto 2.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 22 ottobre 2023

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione