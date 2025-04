Serie B/ PromoPharma sconfitta dalla Battistelli Real Bottega

Serie B masch. Battistelli Real Bottega – PromoPharma 3 a 1 (25/19 25/12 25/27 25/18). Arbitri Sofia Gianferro (1°) e Matteo Cetraro (2°). La Battistelli ha restituito il 3 a 1 patito all’andata al Pala Casadei di Serravalle battendo la PromoPharma San Marino con lo stesso punteggio nel match giocatosi sabato 12 a Vallefoglia. “Abbiamo giocato una partita altalenante e confusa – Afferma a fine match Marco Ricci, coach sammarinese -. Va detto che i nostri avversari erano molto motivati e in cerca di punti salvezza; sono partiti a mille nei primi due set e noi, nella fretta di voler rispondere su tutto, siamo andati in confusione tecnica, mentale e tattica: non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa. Nel terzo la Battistelli è un po’ calata d’intensità e noi siamo stati bravi a mantenere un buon livello di gioco. Abbiamo portato a casa il parziale ai vantaggi, seppur un po’ a fatica e continuando a fare confusione. Nel quarto siamo andati avanti punto a punto fino a metà set. Poi, un gran turno di battuta del loro palleggiatore ha infilato quattro ace consecutivi che ci hanno tagliato le gambe. La partita è finita in quel momento. Ma io sono convinto che sapremo reagire già dalla prima partita dopo la sosta pasquale”.

Tabellino Bottega. Tomassoli (L1), Benocci, Franco 5, Ferro 4, Pedini, Girolometti 16, Schiaratura 23, Romani 12, Diotallevi 2, Durdevic 10, Ghezzi. N.E.: Grasso, Domenicucci, Pietrelli. Ace 9. Battute sbagliate 14. muri punto 7. All. Marco Romani.

Tabellino PromoPharma. Kiva 2, Frascio 16, Rondelli 1, Bernardi, Carigi 4, Rizzi (L1), Muccioli, Ricci, Benvenuti 7, Marcoionni 8, Bernacchini 16, Bacciocchi (L2). N.E.: Volpinari, Conti. Ace 3. Battute sbagliate 11. Muti punto 8. All. Marco Ricci.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 59, Sab Group San Mauro Pascoli 58, Novavolley Loreto 47, Sabini Castelferretti 45, Sir Safety Umbria Academy Assisi 43, Paoloni Macerata 42, PromoPharma 39, Querzoli Forlì 34, Sios Novavetro San Severino Marche 29, Battistelli Real Bottega 26, Montorio Teramo 20, T-Trade Group Falconara 20, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria 5.

Prossima partita (giornata 24). PromoPharma – Prime Cleaning Riccione. Sabato 26 aprile alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. La Titan Services San Marino giocherà in posticipo mercoledì 16 aprile ad Alfonsine.

Nella foto: Marco Rondelli.

13 aprile 2025