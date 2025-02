Serie B/ PromoPharma, tre punti per la salvezza La partita di sabato prossimo con Potenza Picena decisiva per restare in B

Serie B masch. Alla PromoPharma mancano tre soli punti per avere la matematica certezza di restare in serie B. Per questo la partita di sabato prossimo al Pala Casadei riveste un’importanza decisiva. Contro Potenza Picena c’è la possibilità di “andare a meta” prima dell’ultima di campionato che sarà in casa della Sabini Castelferretti terza in classifica. “Spero che questa settimana riusciremo ad allenarci bene come successo in quella appena passata. – Specifica Marco Ricci, coach dei sammarinesi. – Farò lavorare il gruppo con tranquillità e sui suoi punti di forza. Potenza Picena è una squadra simile alla nostra: basa il suo gioco su un paio di schiacciatori esperti e sull’opposto mentre il resto del team è formato da buoni giocatori di categoria. All’andata avemmo una giornata storta e stavolta vorrei affrontarli ad armi pari”. Ad arbitrare saranno

Classifica. Begin Volley Collemarino 60, La Nef Osimo 52, Sabini Castelferretti 48, 4 Torri Ferrara 41, Paoloni Macerata 39, Loreto 35, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 30, Potenza Picena 30, PromoPharma 24, Querzoli Forlì 20, Pietro Pezzi Ravenna 20, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 25 – penultima di campionato). PromoPharma – Potenza Picena. Sabato 4 maggio, ore 18, a Serravalle.

Nella foto, Marco Ricci.

San Marino, 30 aprile 2024