Serravalle: appuntamento con “Versi in Libertà” lunedì 16 giugno al Parco Laiala

Prosegue la stagione culturale nel Comune di Serravalle con un nuovo evento dedicato agli amanti della poesia e della musica. Lunedì 16 giugno 2025, a partire dalle ore 18:30, al Parco Laiala (Via Sant’Andrea, Serravalle) si terrà l’iniziativa “Versi in Libertà”, un momento di incontro tra lettori, ascoltatori e appassionati di versi poetici e testi di canzoni capaci di emozionare.

Un’occasione per condividere emozioni tra gli alberi

L’evento, promosso dalla Giunta di Castello di Serravalle, invita tutti a portare poesie proprie o altrui, testi di canzoni che hanno lasciato un segno o versi che abbiano suscitato emozioni profonde. La formula è informale e partecipativa, un’occasione per leggere, ascoltare e condividere liberamente le proprie emozioni e riflessioni in un ambiente naturale e accogliente.

Luogo e modalità

L’appuntamento è previsto all’aperto, nel suggestivo scenario verde del Parco Laiala, un luogo che unisce natura e cultura, ideale per lasciarsi trasportare dalle parole. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la serata si sposterà presso la Casa del Castello in Via Elisabetta da Montefeltro 18, garantendo così la continuità dell’evento.

Ingresso gratuito e aperto a tutti

L’iniziativa ha ingresso libero ed è aperta a tutta la cittadinanza: un’opportunità per vivere insieme un momento di socialità, riflessione e piacere culturale, immersi nella tranquillità del parco o, se necessario, negli spazi interni del Castello.