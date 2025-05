Serravalle, San Marino: tornano le passeggiate serali di giugno per il benessere nella natura

A Serravalle la Giunta locale promuove per il mese di giugno una serie di appuntamenti serali all’insegna del benessere e del contatto con la natura, pensati per chi desidera staccare dalla routine quotidiana dopo una giornata di lavoro. Cambia l’orario, ma l’obiettivo rimane lo stesso: offrire a tutti un’occasione perfetta per immergersi nei luoghi verdi del territorio.

Le passeggiate, gratuite e aperte a tutti, si terranno ogni giovedì sera dalle 20 alle 22, in diversi punti strategici di Serravalle e dintorni. Si comincerà il 4 giugno a Dogana, nel Parco Ausa, per poi proseguire l’11 giugno ad Acquaviva, con ritrovo al parcheggio del Tiro a Segno. Il 18 giugno sarà la volta di Montegiardino, con appuntamento al parcheggio di fronte alla chiesa, mentre il 25 giugno la chiusura del ciclo sarà nel Parco Laila a Serravalle.

L’invito è quello di partecipare con scarpe da trekking comode e una pila per illuminare il cammino, dato che le camminate si svolgono in orario serale. Un modo sano e rilassante per socializzare, fare movimento e godersi la natura in sicurezza. Naturalmente, in caso di maltempo gli eventi saranno annullati.

Per chi desiderasse maggiori informazioni, è possibile contattare Simona al numero 339 6878867.

Queste iniziative, promosse dalla Giunta di Castello di Serravalle, confermano l’attenzione dell’amministrazione verso la qualità della vita dei cittadini, offrendo momenti di aggregazione e benessere all’aria aperta.