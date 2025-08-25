Serravalle si tinge di allegria: il 14 settembre arriva la prima Color Run

Per la prima volta a Serravalle, domenica 14 settembre 2025, il Piazzale Giovanni Paolo II ospiterà la Color Run, un evento all’insegna di sport, musica e inclusione aperto a tutti. La partenza ufficiale è prevista alle 10:15, con ritrovo e distribuzione dei kit a partire dalle 9:00.

Il percorso sarà accessibile, non competitivo e divertente, con le celebri “zone colore” dove i partecipanti potranno lasciarsi avvolgere da polveri atossiche e lavabili. Un Photo Shooting Point al Parco Laiala offrirà una vista spettacolare sul Monte Titano, mentre la mattinata sarà animata dalla musica, dalla Banda21rulli, DJ set e tanto divertimento.

Il programma prevede:

Ore 9:00 – Ritrovo e distribuzione kit (t-shirt + colore), con offerta minima di 5 €

Ore 9:30 – Marcia di apertura con la Banda21rulli

Ore 10:15 – Partenza ufficiale

L’iniziativa, firmata “Tuttavia… che Spettacolo!”, promette una giornata all’insegna di colori, sorrisi e libertà in movimento.