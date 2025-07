Serravalle, venerdì 29 agosto incontro con Francesco Marinelli sul suo viaggio in India

Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 17:45, presso la BiblioBaita nel Parco Laiala di Serravalle (via Sant’Andrea), si terrà un evento pubblico e gratuito con Francesco Marinelli, autore del libro “Viaggio in India: in amicizia”.

L’incontro, promosso dalla Giunta di Castello di Serravalle e dal Centro Sociale di Dogana, offrirà ai partecipanti un racconto intimo e autentico del viaggio dell’autore, vissuto trentotto anni fa, tra incontri significativi, emozioni profonde e scoperte culturali.

In caso di maltempo, l’incontro sarà spostato presso il Centro Sociale di Dogana.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e riflessione, con ingresso libero.