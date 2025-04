Settimana di contrasti sui mercati: occhi puntati su lunedì … di Joseph Gasperoni

Questa settimana ha visto l’indice italiano (Futures FTSE MIB) protagonista assoluto, con un chiaro segnale di Buy: se il prezzo si conferma sopra area 36.000, il target naturale diventa zona 40.000, massimi annuali. Un’occasione interessante per i trader europei.

Diversa la situazione in America: Nasdaq e SP500 hanno perso forza, così come big tech come $TSLA, $AMZN, $NVDA e $AAPL, penalizzate dalle news e dalle tensioni politiche legate alle dichiarazioni di Trump.

Attenzione a lunedì: dopo l’incontro Meloni–Trump, i mercati potrebbero reagire con entusiasmo se si rafforza l’idea di una sua visita in Italia per discutere di dazi con l’Europa. In tal caso, probabile un rimbalzo immediato.

L’oro continua a volare, ma attenzione: siamo in pieno ipercomprato. Comprare qui ha senso solo per operazioni veloci; per posizionarsi con size maggiori meglio attendere un ritest delle JLines, zona 2.900–3.000.

Vuoi capire come funziona il mio sistema di trading con le JLines? Ecco un video (EN) dove spiego la base:

https://www.youtube.com/watch?v=BR41c6Vs1Ho&t=1s

Hot Stocks per la prossima settimana (solo per intraday trader)

Questa settimana abbiamo visto titoli ultra-speculativi fare anche +300–400% in poche ore. Sono perfetti per chi fa scalping intraday con strategie precise e gestisce bene il rischio. Non sono titoli da tenere overnight, ma ottimi strumenti per generare profitti veloci.

$DXF – Dunxin Financial Holdings

Società finanziaria cinese, spesso sotto radar. Giovedì ha aperto a $12.14, toccato $14.50 e chiuso a $8.70: spike da manuale. Da tenere in watch se rompe con volumi sopra $10/$11.50.

$HTZ – Hertz Global Holdings

Noleggio auto, noto per esplosioni post-news. Forte interesse retail e volumi alti (24M+). Se tiene i $6 allora entro compratore, sotto scende.

$MURA – Mural Oncology

Biotech attiva in oncologia. Spesso reagisce con violenza a news su trial o approvazioni. Molto liquida e adatta a strategie di premarket gap + apertura forte. Se tiene i 2-2.20 sono compratore, sotto muore.

$BULL – Attenzione!

Webull, altamente rischiosa. Sotto i $22 muore ma se risale sopra i $36 allora inizio a comprare. Mordi e fuggi.

Consiglio per i trader:

Questi titoli sono strumenti, non investimenti. Usali con un sistema chiaro (come le mie JLines), taglia subito le perdite e prendi profitto sui breakout confermati. Regola d’oro: entra, prendi il profitto, e scappa.

Vuoi fare una giornata di trading con me e vedere come vivo di trading?

JTrader Academy – JTrader

Joseph Gasperoni