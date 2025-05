Settimana esplosiva per i Mercati: l’Italia corre verso i massimi del 2007, Tech Usa in rally e Tesla accende il fuoco! …di Joseph Gasperoni (JTrader)

Che settimana!!!

I mercati globali hanno vissuto una settimana all’insegna dell’euforia. Dall’Europa a Wall Street, fino al mondo crypto, assistiamo a trend ben direzionati, alimentati da volumi e rinnovata fiducia.

FTMIB VERSO I 44.000: OBIETTIVO MASSIMI DEL 2007

L’indice italiano FTMIB ha superato quota 40.000 punti, segnando un nuovo massimo pluriennale. Il prossimo grande obiettivo è 44.000 punti, ovvero i massimi pre-crisi del 2007. Un traguardo storico, che potrebbe essere raggiunto se il momentum positivo continuerà. Il rally è guidato principalmente da bancari, industriali e energetici.

ORO IN CALO, BITCOIN VERSO I 110.000

Settimana negativa per l’oro, che perde 300 punti e torna a 3.150 dollari, complice la rotazione verso asset più rischiosi.

Al contrario, Bitcoin continua la sua corsa e si avvicina rapidamente al target di 110.000 dollari, con l’interesse istituzionale sempre più forte.

USA: TECH IN RALLY, NASDAQ E S&P IN FORTE RIALZO

Wall Street ha chiuso una delle migliori settimane dell’anno. Il Nasdaq e l’S&P 500 sono volati grazie alla spinta dei soliti noti: i Magnifici 7.

Tesla è salita da 290$ a 350$ in pochi giorni

AMD, Nvidia, Apple in pieno breakout

Mercato rialzista, BUY

Nella nostra operatività, siamo long su Tesla, AMD, Nvidia e manteniamo posizione su Bitcoin.

Tutti questi alert sono stati condivisi in tempo reale nella nostra Trading Room Telegram con livelli, gestione del rischio e target.

TESLA: TRA ROBOT UMANOIDI E ACCORDI GEOPOLITICI

Tesla ha annunciato l’arrivo del suo robot umanoide, previsto su larga scala entro il 2026.

Ma la notizia che ha fatto tremare i mercati è il possibile accordo con l’Arabia Saudita per costruire una nuova Gigafactory nel Golfo. A mediare? Donald Trump, in visita privata nella regione, avrebbe aperto nuovi canali per portare capitali sauditi su aziende tech USA.

Un potenziale cambio di equilibrio geopolitico ed economico.

CONCLUSIONI

Mercati forti, trend chiari, occasioni ogni giorno. È il momento di essere presenti, preparati e informati, BUY position.

?? JTrader – dalla sala operativa di San Marino