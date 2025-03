Settimana Nazionale della Celiachia, Iper La grande i garantisce un’ampia offerta di prodotti senza glutine

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, Iper La grande i conferma il suo costante impegno nell’innovarsi per essere vicino alle esigenze nutrizionali dei clienti con un’ampia offerta di prodotti senza glutine

Milano, 17 maggio 2024 – In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, conferma il suo impegno nel fornire soluzioni alimentari gustose con un’ampia offerta di prodotti senza glutine per i clienti che seguono un regime alimentare per celiaci.

Protagonisti dell’offerta senza glutine di Iper La grande i, i prodotti di panetteria e pasticceria di produzione propria come pane, basi, focaccia, torte e biscotti.

In particolare, le referenze senza glutine includono: Amor polenta, Ventagli, Sbrisolona, Occhi di bue golosi, Frollini, Base sfoglia, Plum cake allo yogurt, Pan di Spagna, Bis Muffin semplice e con granella di zucchero oppure con gocce di cioccolato, Crostata con confettura di albicocca, Base frolla, Base pizza, Salatini, Pagnottella, Focaccia e Pane in cassetta.

Per garantire un’esperienza d’acquisto facile e immediata, i prodotti senza glutine di produzione Iper sono presenti in uno spazio dedicato con cartellonistica arancione, colore presente anche nelle etichette dei singoli prodotti. I clienti possono così godere di una vasta selezione di prodotti da forno, dolci e salati, senza glutine, tutti rimborsabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

Già disponibili a Milano Portello, Rozzano, Arese, Seriate, Varese, Grandate, Vittuone, Busnago, Savignano Sul Rubicone, Monza e Orio al Serio, le produzioni senza glutine di Iper sono ora presenti anche nei punti vendita di Cremona e Montebello della Battaglia.

Si aggiunge all’offerta la linea di prodotti di macelleria senza glutine a marchio Iper che comprende una varietà di referenze come involtini, medaglioni, salsicce, bocconcini, hamburger, cotolette, cordon bleu e tagliate. Formulati con attenzione per esaltarne al meglio il sapore e garantirne il gusto, i prodotti di macelleria senza glutine a marchio Iper sono disponibili in tutti i punti vendita dell’insegna.

Completano l’offerta senza glutine le referenze del marchio Amarsi&Piacersi, quali pasta, gnocchi, muesli, pizza surgelata, triangoli di mais e corn flakes, rimborsabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

A conferma dell’attenzione delle diverse esigenze dei clienti, Iper La grande i propone i prodotti senza glutine anche nella ristorazione: La Corte del Maestoso, presente nel punto vendita Monza Maestoso, è stato il primo tra i locali Iper ad aderire al Programma Alimentazione Fuori Casa senza glutine di AIC (Associazione Italiana Celiachia) in Lombardia. Con un corner dedicato alla preparazione di piatti senza glutine, La Corte del Maestoso propone una selezione di portate e specialità che spaziano dai primi ai secondi ai dolci. Gustose pietanze realizzate con cura e passione dai cuochi esperti Iper che elaborano ogni giorno ricette saporite e stuzzicanti, rigorosamente firmate Iper La grande i.