Sevizie al figlio di 5 mesi: bimbo resta in terapia intensiva

Resta in prognosi riservata, ricoverato nella terapia intensiva della pediatria dell’ospedale di Padova, il bimbo di 5 mesi sul quale sono state scoperte sevizie e traumi da maltrattamenti che sarebbero state inferte dal padre, un 22enne arrestato sabato scorso dalla polizia.

Oltre che ferite al cavo orale, che gli hanno impedito di nutrirsi normalmente, il bambino – si apprende – presenta lesioni ad alcuni organi interni, si sospetta frutto sempre di percosse ricevute nell’ambiente familiare.

La madre del bambino, che si è detta all’oscuro dei comportamenti del padre, continua a recarsi tutti i giorni in visita al figlioletto.

Il bimbo era giunto nel nosocomio di Padova una decina di giorni fa, dopo essere già stato ricoverato nell’ospedale di Vicenza durate l’estate – la coppia vive in questa provincia -.

“Non ho fatto niente, io non gli ho fatto niente” avrebbe ripetuto la madre ai sanitari, ma resta da capire come non possa essersi mai resa conto di quale fosse la gravità delle condizioni di salute del figlio.

Ansa