“Sfida per la Vittoria”, domani al San Marino Stadium il triangolare di calcio per la ricerca sulla rarissima CAMK2B che affligge la piccola sammarinese

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere un evento all’insegna della solidarietà, dell’impegno civico e della speranza. Domani, venerdì 27 giugno, il San Marino Stadium ospiterà il triangolare di calcio benefico “Sfida per la Vittoria”, una manifestazione che unisce sport e ricerca scientifica, con l’obiettivo di sostenere lo studio della rarissima malattia genetica CAMK2B.

Promosso dalla Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport, in collaborazione con le Segreterie di Stato per il Turismo, l’Istruzione e la Cultura, e la Sanità e Sicurezza Sociale, l’evento vuole essere un momento di partecipazione collettiva. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché la presenza del pubblico rappresenti “non solo un segno di vicinanza all’Associazione Oceano Blu e alla piccola Vittoria, cui l’iniziativa è dedicata, ma anche una tangibile dimostrazione della capacità del nostro Stato di mobilitarsi con generosità per il benessere collettivo”, sottolinea la Segreteria per lo Sport.

A partire dalle ore 18:30, sul terreno di gioco del San Marino Stadium scenderanno in campo tre formazioni d’eccezione: la Nazionale Parlamentari Italiana, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale e la Nazionale Italiana Sindaci. Una partecipazione di alto profilo istituzionale che evidenzia l’importanza della causa e l’ampio sostegno ricevuto.

“Sfida per la Vittoria – si legge nella nota ufficiale – incarna l’essenza di una comunità che sa unirsi di fronte alle sfide più ardue”. Ogni biglietto acquistato, ogni applauso dagli spalti e ogni gesto di partecipazione saranno fondamentali per supportare la ricerca scientifica e dare nuove prospettive a chi affronta malattie genetiche rare.

La Segreteria per lo Sport rivolge quindi un appello: “Invitiamo tutti i sammarinesi e quanti hanno a cuore la ricerca e la solidarietà, a riempire gli spalti del San Marino Stadium. Sarà un pomeriggio non solo di sport, ma di condivisione e consapevolezza, un’opportunità unica per sentirsi parte di un ‘Oceano Blu’ di possibilità”.

“La vostra presenza farà la differenza. Vi aspettiamo”, conclude la Segreteria di Stato.