SGR LIVE: DOMANI SERA ALL’ARENA FRANCESCA DA RIMINI LE ESPLOSIVE “PEPPER BLONDES”

Rimini, 3 luglio 2023 – Nuovo appuntamento da non perdere per la rassegnaSGR Live, il palinsesto di eventi promossi da Gruppo SGR nella suggestiva cornice dell’arena Francesca da Rimini. Domani sera, alle 21:30, salirà sul placo l’esplosiva band “Pepper Blondes” che ripercorrerà in modo scanzonato il meglio della musica americana anni ‘50 e ‘60 con un repertorio a base di rock’n’roll, swing, rockabilly e soul.

Tre voci femminili, quelle di Cindy, Claire e Lizzie (Chiara Pari, Chiara Delvecchio ed Elisa Semprini), accompagnate da musicisti eccezionali comeAndrea Bartolini, Boris Casadei ed Alessandro Pivi, che faranno sognare, ridere ma soprattutto ballare!

Tutti gli spettacoli di SGR Live sono ad ingresso gratuito.

