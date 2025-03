SI AVVICINA TROPPO ALL’EX COMPAGNA NON RISPETTANDO IL PROVVEDIMENTO EMMESSO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: 49ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Imola (BO): I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imola, nel pomeriggio di mercoledì 29 novembre u.s. hanno arrestato un 49enne di origine marocchina, residente a Imola ma di fatto senza fissa dimora, divorziato, disoccupato, pregiudicato, accusato del reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa. È successo verso le ore 15:30 circa quando i Carabinieri del Radiomobile di Imola, transitando nei pressi del centro commerciale Intermedio, hanno sorpreso il 49enne davanti l’ingresso principale, il quale, consapevole della misura cautelare in corso, notificatagli qualche giorno fa, con un gesto repentino è entrato frettolosamente all’interno del centro commerciale, con l’intento di sfuggire al controllo dei militari, i quali sapevano del provvedimento cautelare in corso di validità. Quest’ultimo è scaturito da una serie di denunce presentate dall’ex compagna, 60enne, in ultimo quella dell’8 novembre scorso. La donna, dai primi mesi dell’anno, ha subito diversi maltrattamenti, minacce ed insulti da parte dell’ex compagno, con il quale ha intrattenuto una relazione sentimentale durante i loro periodi di convivenza. I Carabinieri, con non poca difficoltà, hanno raggiunto e immobilizzato il 49enne, il quale, dopo numerosi inviti e tentativi, lo hanno portato alla ragione e alla calma. L’uomo, tradotto in caserma, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e successivamente rimesso in libertà.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna