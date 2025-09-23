Si è aperto l’anno scolastico 2025-26, a Verucchio 916 iscritti dal nido alle medie

La sindaca Lara Gobbi ha portato il suo saluto in tutti i plessi e con il vice sindaco Masini all’ente di formazione Fondazione Valmarecchia

Lunedì 15 settembre la sindaca di Verucchio Lara Gobbi si è recata in tutti i plessi scolastici comunali del territorio in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2025/26.

La sindaca, accompagnata dal vice-sindaco Paolo Masini, mercoledì 17 settembre ha visitato inoltre la Fondazione Valmarecchia, ente di formazione di Villa Verucchio.

A tutti gli alunni, i docenti e al personale ATA la sindaca ha portato il saluto e gli auguri a nome della cittadinanza verucchiese e suo personale. “Siete quanto abbiamo di più prezioso, siete il nostro futuro – rivolgendosi ad alunne e alunni – che il bene del sapere renderà ancora migliore”.

Nel territorio del Comune di Verucchio l’anno scolastico 2025/26 vede 916 iscritti e iscritte alle scuole dal nido alle medie secondarie di primo grado.

In particolare:

52 all’asilo nido “Il Grillo Parlante”

90 alla scuola materna “Cappuccetto Rosso”

26 alla scuola materna “Cenerentola”

72 alla scuola elementare “Carletti Franzolini”

318 alla scuola elementare “Rodari”

358 alle scuole medie “Pazzini”.