Si è conclusa con successo la 51a Festa dell’Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Si è conclusa ieri sera, con grande partecipazione, la 51a edizione della Festa dell’Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), che si è tenuta in Piazza Bertoldi a Serravalle dal 16 al 18 agosto. La festa ha rappresentato un’importante occasione di incontro, riflessione e condivisione per i cittadini sammarinesi.

La serata di chiusura ha visto l’intervento del Segretario Politico del PDCS, Gian Carlo Venturini, che ha tenuto un appassionato discorso in cui ha ricordato l’importanza dei valori di democrazia, libertà e solidarietà, pilastri fondamentali del Partito. Ha inoltre sottolineato come la Democrazia Cristiana abbia saputo interpretare i cambiamenti della società alla luce di valori autentici, confermando il PDCS come forza di stabilità e crescita per la Repubblica di San Marino.

Nel suo discorso, il Segretario ha anche celebrato il successo elettorale del PDCS nelle recenti elezioni del 9 giugno, dove il Partito è stato premiato con il 34,14% delle preferenze, un risultato straordinario che testimonia la fiducia riposta dai cittadini nella coerenza e responsabilità della Democrazia Cristiana. Ha inoltre annunciato il XXII Congresso Generale del PDCS, che si terrà dall’8 al 10 novembre al Palazzo Kursaal in Città, come momento di riflessione e prospettiva per il futuro del Partito e del Paese.

La Festa dell’Amicizia ha nuovamente dimostrato il suo valore come momento di unione e condivisione, consolidando i legami all’interno della comunità sammarinese e riaffermando l’impegno del PDCS per il bene comune.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e agli organizzatori che hanno reso possibile il successo di questa 51a edizione, così come a tutti i partecipanti che hanno animato con entusiasmo le tre serate.

San Marino, 19 agosto 2024