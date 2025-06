Un uomo di 30 anni è annegato questo pomeriggio nel fiume Trebbia vicino a Bobbio, sull’Appennino in provincia di Piacenza.

L’uomo, che era sulla spiaggia con alcuni amici, che immediatamente hanno dato l’allarme e fatto scattare i soccorsi, è entrato in acqua per rinfrescarsi, ma non è più riemerso.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma e il 118 per la constatazione del decesso. Si tratterebbe di un uomo originario del nord dell’Africa.

Ansa