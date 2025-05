Sicurezza al porto di Rimini: imbarcazioni preda di vandali e sbandati

Rimini – Negli ultimi tempi, il porto canale di Rimini sta vivendo un proliferare di atti vandalici e intrusioni nelle imbarcazioni ormeggiate. Leonardo Bernardini, presidente del Circolo Velico di Rimini, ha sollevato il problema dopo aver raccolto le lamentele di diversi armatori che segnalano un aumento dei danni alle loro barche.

Con l’arrivo dell’autunno, sono emersi nuovi fenomeni di bivacchi notturni a bordo delle imbarcazioni, con un numero crescente di “armatori” che denunciano forzature delle porte e danni agli interni. I vandali, alla ricerca di posti letto, scelgono le barche più comode, forzando l’ingresso e causando danni stimati in migliaia di euro, tra pulizie e riparazioni necessarie.

Bernardini ha evidenziato che, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, è necessaria una soluzione più efficace per contrastare questi episodi. Il presidente suggerisce l’installazione di telecamere di sicurezza collegate alla centrale dei controlli, per monitorare le intrusioni e permettere un intervento tempestivo da parte delle autorità. Questa misura non solo avrebbe un effetto deterrente nei confronti dei vandali, ma garantirebbe anche una maggiore sicurezza per l’area, spesso frequentata da giovani che partecipano alla movida locale.