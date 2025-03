SMaC: Innovazione al servizio del cliente. Nuove funzionalità per la nostra APP SMaC Card

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, in collaborazione con Poste San Marino S.p.A. e la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), comunicano che, nella giornata di domani, sarà rilasciato sugli store Android e IOS un aggiornamento dell’APP SMaC Card che introdurrà nuovi servizi per migliorare l’accessibilità e per ottimizzare l’esperienza digitale degli utenti.

Le nuove funzionalità offriranno ai titolari di SMaC, un’esperienza più rapida e intuitiva per eseguire pagamenti, accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione e ricevere aggiornamenti su eventi e spettacoli organizzati in Repubblica.