Smascherata vendita abusiva di farmaci in Emilia Romagna per disfunzione erettile agli anziani

I Carabinieri della Tenenza di Medicina della provincia di Bologna hanno denunciato il presunto autore di una vendita illegale di farmaci destinati al trattamento della disfunzione erettile. L’intervento, parte di un servizio volto a tutelare la salute pubblica, è scaturito da informazioni raccolte durante i controlli sul territorio.

Un’indagine sul territorio per la tutela della salute pubblica

Durante le attività di pattugliamento, gli agenti si sono accorti della presenza di un soggetto che si aggirava nei pressi degli esercizi pubblici, in particolare davanti a un bar, vendendo medicinali a una clientela prevalentemente anziana. Il presunto responsabile, un italiano sulla settantina, è stato rapidamente identificato dai Carabinieri.

Modalità dell’operazione e reperimento dei farmaci

L’uomo è stato trovato in possesso di un sacchetto di tela contenente diverse confezioni di pillole e gel, prodotti indicati per il trattamento della disfunzione erettile. Nonostante la sua ammissione di responsabilità, il soggetto ha giustificato la vendita illegale affermando di aver agito per procurarsi un guadagno extra, necessario per integrare una pensione minima insufficiente.

Reati contestati e misure adottate

I farmaci in questione, non autorizzati alla vendita in Italia secondo le normative vigenti, sono stati sequestrati insieme ad altri prodotti rinvenuti presso l’abitazione dell’indagato. La denuncia, presentata alla Procura della Repubblica di Bologna, accusa il soggetto di violazione dell’Art. 147 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per esercizio abusivo di una professione e commercio o somministrazione di medicinali guasti.

L’importanza dell’Autorizzazione dei Farmaci

Secondo le linee guida dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ogni medicinale deve possedere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) rilasciata dopo una rigorosa valutazione scientifica di qualità, sicurezza ed efficacia. La mancanza di tale autorizzazione rappresenta una violazione grave, mirata a garantire la tutela della salute dei cittadini.

Conclusioni

L’operazione dei Carabinieri a Bologna evidenzia ancora una volta l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il commercio illegale di prodotti farmaceutici, soprattutto quando si tratta di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani. Questa vicenda sottolinea l’importanza di controlli regolari e del rispetto delle normative in materia di autorizzazione dei medicinali, al fine di evitare rischi per la salute pubblica.