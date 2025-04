Soccorrono un ciclista, scoprono ricercato per duplice omicidio. Portato in carcere a Cesena un cittadino pakistano

Soccorrono un ciclista e scoprono un pluriomicida.

E’ accaduto ieri a Cesena, dove una pattuglia della volante della Polizia è intervenuta in un incidente stradale che vedeva coinvolto anche un ciclista che si stava recando al lavoro.

La vicenda risale al 2019, quando l’uomo, insieme ad un complice, avrebbe ucciso a colpi di pistola due persone in un villaggio del distretto del Sialkot. Il tribunale lo ha riconosciuto colpevole e l’uomo sarebbe quindi fuggito all’estero per evitare il carcere che per quel reato in Pakistan prevede l’ergastolo.

L’uomo era in Italia da diversi mesi e nell’ultimo periodo si era stabilizzato a Cesena, dove aveva anche trovato lavoro.

Attualmente, per evitare il pericolo di fuga, si trova in carcere, in attesa dell’arrivo dal Pakistan della richiesta di estradizione.

Ansa