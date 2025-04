”Sono dei Servizi Segreti e sei implicato in un’inchiesta internazionale sul traffico di droga”. Ma era tutto falso, 52enne di Torino truffa per 180.000 euro un albergatore di Rimini

Una donna di 52 anni, originaria di Torino, è stata recentemente accusata di aver perpetrato una truffa aggravata a Rimini, sottraendo preziosi per un valore totale di 180mila euro a un albergatore della città. L’evento risale al settembre 2017, quando la donna, sfruttando una conoscenza di lunga data con la vittima, ha elaborato e attuato un inganno complesso. Si è spacciata per un agente dei servizi segreti, convincendo l’albergatore che suo genero fosse implicato in un’inchiesta internazionale sul traffico di droga e in imminente pericolo di arresto. Con questa storia inventata, è riuscita a persuadere l’uomo a consegnarle preziosi per un valore di decine di migliaia di euro. La donna è ora sotto processo presso il tribunale di Rimini.