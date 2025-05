Sono il panificio Santolini di Miramare e Arredamenti Filipucci di via Brighenti le nuove Botteghe Storiche di Rimini che si aggiungono al prestigioso elenco delle attività che hanno ricevuto il riconoscimento e l’iscrizione all’albo del Comune di Rimini.

A pochi passi dalla stazione di Miramare, il Panificio Santolini, esercizio artigianale di pane e prodotti da forno in viale Guglielmo Marconi 85, dai primi del ‘900 sprigiona i suoi profumi inconfondibili e sforna i suoi prodotti che, dagli anni ’80, sono preparati dalla famiglia Santolini. L’azienda è stata fondata nel 1984 da Gino Santolini che ha tramandato la sua sapienza artigianale di generazione in generazione a Maurizio, Emanuela e Milena Santolini. L’azienda produce tutti i tipi di pane artigianale maggiormente diffusi in Romagna, pane di pasta dura, di pasta molla, vari tipi di pani ai cereali, vari pani speciali, ed inoltre spianata e pizza. Inoltre, altrettanta pasticceria da forno molto varia, torte da forno, crostate, vari tipi di biscotti secchi e stagionalmente, piadina dei morti, pagnotte, panettoni, colombe.

Tanta storia è passata attraverso questi profumi e sono ancora vivi i ricordi tramandati dalle generazioni di miramaresi che si recavano al forno o che vedevano passare il carretto colmo di pane fresco trainato dall’asinello per gli ospiti della colonia Bolognese. Sempre qui negli anni ’50 muove i primi passi a bottega Gino Santolini che poi, dopo aver fatto esperienza a bottega in altri forni di Rimini, dal 1985 ritorna alle origini della sua passione rilevando l’attività di via Marconi per farne il ‘suo’ forno, pentato oggi la 95esima bottega storica di Rimini.

Da tre generazioni apre le sue porte sull’alto design e sul fascino dell’interior design d’autore da un contesto architettonico di charme come il seicentesco Palazzo Filipucci, in centro storico. E’ Arredamenti Filipucci, noto indirizzo di commercio di mobili e arredamenti d’arredo in via Maurizio Brighenti 15, fondato e gestito da tre successive generazioni della stessa famiglia. L’impresa risale agli anni ’50 con il fondatore Fausto Filipucci nella sede del Corso d’Augusto angolo via Brighenti – dove campeggiavano i grandi classici senza tempo come le iconiche poltrone rosse della Frau – a pochi passi dall’attuale sede in via Brighenti nel prestigioso palazzo storico del ‘600, ricco di fascino e vincolato dai Beni Culturali, dove sorgono le sue eleganti vetrine. Fausto Filipucci, nonno degli attuali titolari Marco e Mattia, dà il via all’attività che da tre generazione ha visto passare mobili e pezzi che hanno segnato la storia del design. Le spaziose sale espositive del negozio occupano il pianterreno del palazzo che oggi, con 70 anni di esperienza, sono animate da un team di progettisti che creano con gusto gli ambienti della casa e dell’ufficio, senza tralasciare la cura dei dettagli, dall’illuminazione al complemento, collaborando con alcuni dei più prestigiosi brand di design nazionali e internazionali. Arredamenti Filipucci è ora la 96esima bottega storica di Rimini del prestigioso elenco nato nel 2009 in seguito all’approvazione della legge sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”.

