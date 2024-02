Sottrae un portafoglio in coda alla cassa del supermercato, ma in fila ci sono dei carabinieri. Denunciato 67enne

Un uomo di 67 anni, in coda alla cassa di un supermercato di Cattolica, tenta il furto di un portafoglio. L’uomo, di nazionalità straniera, ha approfittato della distrazione di una signora per frugare nella sua borsa e sottrarre un portafoglio di marca di stimato valore. Ma il ladro non sapeva che tra i clienti erano presenti dei carabinieri che, dopo aver visto la scena, lo hanno bloccato e gli hanno fatto restituire il bottino. Il 67enne ha opposto resistenza al controllo dei militari e ciò ha aggravato la sua posizione: oltre alla denuncia per tentato furto, gli è stata attribuita anche la resistenza a pubblico ufficiale.