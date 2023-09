SP 142 dei Mandrioli – lavori di messa in sicurezza e limitazioni al traffico

Domani mercoledì 13 settembre prende avvio un nuovo ed ulteriore cantiere sulla

SP 142 dei Mandrioli, che ha ad oggetto la realizzazione di opere di messa in sicurezza del versante

roccioso in località Scalacci, che causa ricorrenti problematiche di caduta massi e detriti.

Le opere sono eseguite dalla ditta Tecnoroccia di Trento in collaborazione con Ares di Gubbio per

un importo di € 775.000, finanziato con contributo della Protezione civile regionale.

Durante i primi giorni di avvio del cantiere, nei quali saranno eseguite le lavorazioni più pericolose

di rimozione di parti instabili del versante roccioso e la posa di barriere paramassi, verrà istituito il

temporaneo divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli dalle ore 8:00 alle ore

18:00. Nelle fasi successive si disporrà un senso unico alternato regolato da semaforo.

Si tratta di opere che rientrano nella programmazione del piano di messa in sicurezza della SP 142

dei Mandrioli, per il quale abbiamo lavorato assiduamente nel corso degli anni, collaborando con la

Regione e la Provincia, insieme ai quali abbiamo individuato i canali di finanziamento ed il piano di

realizzazione.

L’obiettivo perseguito è quello di mettere in sicurezza una strada che riveste un’importanza

strategica per il nostro territorio, che necessita di interventi strutturali corposi e complessi.