Spaccio di sostanze stupefacenti vicino a una scuola di Imola: arrestato un 17enne dai Carabinieri

Imola, 30 gennaio 2024 – I Carabinieri della Tenenza di Medicina (BO) hanno effettuato un’operazione antidroga davanti a una scuola di Imola, riuscendo ad arrestare un 17enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato reso necessario dopo che alcuni genitori di studenti hanno segnalato alle autorità la presenza di uno sospettato che si avvicinava ai ragazzi dopo l’uscita scolastica offrendo droga.

Durante la giornata, i Carabinieri hanno osservato un 17enne che si è diretto in un parco nelle vicinanze dopo l’uscita da scuola e ha scambiato un pacchetto sospetto con un altro studente. Dopo una perquisizione personale, uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di una banconota da 10 euro, mentre l’altro aveva un piccolo quantitativo di hashish, pari a 1,4 grammi. Il ragazzo sospettato di aver acquistato la droga è stato segnalato alla Prefettura di Bologna.

Successivamente, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del presunto spacciatore, dove hanno trovato 42,2 grammi di hashish, una bilancina di precisione, un coltello da cucina contaminato dalla sostanza, cellophane trasparente e 24 euro in contanti. Tutti questi elementi sono stati sequestrati e il giovane è stato arrestato. I suoi familiari sono stati informati dell’accaduto dai Carabinieri.

Il 17enne è stato poi accompagnato in una struttura della giustizia minorile su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il 1 febbraio 2024, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato l’arresto e ha emesso la misura cautelare della permanenza in casa, con divieto di comunicare con estranei e di allontanarsi senza autorizzazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comandante della Compagnia Carabinieri di Imola, Maggiore Andrea Oxilia.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna