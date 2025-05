Sperona l’auto dei Carabinieri e fugge con la compagna incinta: arrestato 28enne a Bologna

Una notte ad alta tensione tra le strade di Borgo Panigale, dove un 28enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, ha dato vita a un inseguimento rocambolesco con i Carabinieri, mettendo a rischio la vita della sua compagna – incinta – e quella di numerosi utenti della strada.

L’episodio è avvenuto attorno alle 2:40 in viale Togliatti. I militari del Nucleo Radiomobile avevano notato un’Audi con targa straniera sfrecciare a velocità sostenuta. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha invertito la marcia, tentando la fuga e attraversando a tutta velocità due incroci con il semaforo rosso, costringendo altri veicoli a brusche manovre per evitare l’impatto.

Durante l’inseguimento, l’Audi ha speronato per due volte le “gazzelle” dell’Arma e danneggiato l’impianto semaforico di via Saffi. La corsa si è conclusa in via Malvasia, dove il fuggitivo ha tentato di barricarsi dentro l’auto, rendendo necessario l’intervento forzato dei Carabinieri per estrarlo dall’abitacolo.

A bordo, accanto a lui, la giovane compagna in evidente stato interessante, in lacrime per la paura. Il 28enne è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico pari a 1,44 g/l e aveva la patente sospesa da mesi proprio per guida in stato di ebbrezza. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Dopo l’arresto e la convalida da parte del magistrato di turno, l’uomo è stato condannato a 8 mesi, con pena convertita in 3600 euro di sanzione pecuniaria, a seguito di rito abbreviato.