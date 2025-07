“Spiaggia Libera Tutti”, oltre 500 ingressi in meno di un mese per la nuova spiaggia inclusiva nel cuore balneare di Rimini

A meno di un mese dalla sua inaugurazione ufficiale, “Spiaggia Libera Tutti” ha già superato i 500 ingressi, confermandosi un progetto innovativo e atteso nel cuore balneare di Rimini.

Attiva dal 16 giugno, questa nuova spiaggia libera si trova a due passi da piazzale Boscovich, all’ombra della ruota panoramica, e rappresenta un esempio concreto di accessibilità e inclusione, pensato per accogliere davvero tutte e tutti, senza barriere. A renderla riconoscibile, oltre alla posizione centrale, sono le vivaci cabine colorate che delineano uno spazio curato, accogliente e attrezzato per consentire a ogni persona di vivere il mare in piena libertà e serenità. Le ampie passerelle che arrivano fino all’acqua, le sedie da mare per l’ingresso facilitato, le docce calde e i servizi igienici accessibili sono solo alcune delle soluzioni messe in campo per abbattere le barriere architettoniche e garantire una piena fruibilità anche a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Completano il quadro sedici gazebo prenotabili, collocati su pedane ombreggiate, e un team di operatrici e operatori sempre presente, pronti a fornire assistenza.

Aperta tutti i giorni fino all’8 settembre, dalle 7:30 alle 19:30, la spiaggia offre tutti i servizi gratuitamente. Un’opportunità che in poche settimane ha già attirato numerose famiglie, turisti e cittadini.

“Un avvio molto incoraggiante – commenta Kristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – che ci conferma quanto fosse necessario uno spazio come questo. I numeri sono importanti, ma lo è ancora di più la qualità dell’esperienza che stiamo offrendo. Ridare protagonismo, divertimento e dignità a ogni persona, senza esclusioni, è un obiettivo fondamentale per migliorare la qualità della vita. È una spiaggia che non solo accoglie, ma crea legami, esperienze e sorrisi”.

La prenotazione delle postazioni è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente o via WhatsApp al numero +39 351 4980236, oppure online sul sito www.spiaggialiberatutti.it. Una volta inviata la richiesta, sarà un operatore a ricontattare l’utente per confermare l’effettiva disponibilità, un passaggio pensato per comprendere le esigenze specifiche di ogni persona e offrire un servizio il più personalizzato possibile. È possibile prenotare per un massimo di sette giorni consecutivi, anche per la sola mezza giornata, in modo da garantire la rotazione e l’accesso a un numero maggiore di utenti. In caso di posti esauriti viene attivata una lista d’attesa, con contatti gestiti in ordine cronologico.

A curare questa prima estate del progetto è la cooperativa sociale onlus “Amici di Gigi”, capofila di una rete che comprende realtà del territorio come il Club Nautico di Rimini, RiminiUp, Cooperativa Service Web, Inopera, Cooperativa Bagnini Rimini Sud e The Beach Srl. Un’alleanza che unisce competenze sociali, sportive e imprenditoriali al servizio di un’idea: il mare deve essere di tutti.

Orari di apertura dei servizi

Dal 16 giugno all’8 settembre 2025, tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30. Tutti i servizi sono gratuiti. Le postazioni, i servizi e gli ausili sono pensati per accogliere persone con disabilità e offrire supporto anche ai loro accompagnatori, per garantire un’esperienza balneare accessibile, sicura e serena.

Come prenotare i gazebo/ombrelloni

E’ possibile prenotare telefonicamente o attraverso whatsApp al numero +39 3514980236, oppure on line al sito https://www.spiaggialiberatutti.it/. Un operatore si occuperà di ricontattare l’utente per confermare la prenotazione e rispondere a eventuali domande. Sarà possibile prenotare per un massimo di 7 giorni consecutivi, anche a mezza giornata. Le prenotazioni sono valide solo se confermate dallo staff. Se i posti sono esauriti, l’utente sarà inserito in lista d’attesa in ordine di arrivo, per poi essere richiamato telefonicamente in caso si dovesse liberare un posto. Per informazioni: info@spiaggialiberatutti.it

Comune di Rimini