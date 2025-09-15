Sport, amicizia e inclusione: il successo del Campionato Italiano a Squadre FIPCB a Jesolo

15 settembre 2025 – Non è stato solo un evento sportivo, ma è stato un importante momento di gioia e inclusione che ha riunito atleti, squadre, accompagnatori e dirigenti da ogni parte d’Italia. Il fine settimana a Jesolo del Campionato Italiano a Squadre di Calcio Balilla Paralimpico ha regalato tante emozioni. “Abbiamo vissuto un evento straordinario, con una partecipazione altissima e un entusiasmo che ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato il presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) Francesco Bonanno -. Il livello tecnico cresce di anno in anno, ma ciò che ci rende davvero felici è lo spirito di inclusione e amicizia che ha animato ogni partita. Jesolo 2025 è la dimostrazione che lo sport può abbattere barriere e unire le persone”.

Villaggio Marzotto (che ha ospitato le partite per il quinto anno consecutivo) ha decretato il podio del campionato italiano a squadre 2025. La medaglia d’oro è andata a Polha Varese (con la formazione composta da Roberto Silvestro, Paolo De Florio, Angelita Alves e Alen Sonza) che ha preceduto Powersport Basilicata (Luigi Iannone, Gianluca Vuodo, Giacomo Paolo Rossi e Corrado Montecaggi), mentre al terzo posto si è classificata l’ASD in Movimento (Domenico Smario, Cristian Guizzardi, Luciano Gigante e Giovanni Rotino).

Nel palazzetto di Jesolo è andato in scena anche il campionato inclusivo, un torneo che ha unito atleti FPICB e normodotati e dove a trionfare sono state le squadre Powersport Basilicata – EFL Lega 5 Tocchi (con i paralimpici Iannone, Montecaggi, Rossi e Vuodo che hanno gareggiato insieme a Simone Rossoni, Eros Marcon, Mirko Placido e Michael Falsaperla). Seconda posizione per Polha Varese – Brescello (Silvestro, Sonza, DeFlorio, Alves insieme a Cornacchione, Gatta, Bedogni e Porretto), mentre al terzo posto La Barena – Genova (Perin, Bonaldo, Gerotto, Boem che hanno lottato insieme a Caruso, Parello Pietro, Parello Salvatore e Asciore Raffaele).

“Sono state giornate colme di emozioni, sorrisi e grande spirito di squadra che hanno illuminato un torneo che resterà nel cuore di tutti i protagonisti di Jesolo 2025”, ha aggiunto Bonanno.

Ma nella città veneta c’è stato spazio e tempo anche per organizzare il Campionato Promozionale Normodotati che è stato appannaggio della formazione di Genova (Caruso, Parello Pietro e Salvatore, Asciore) contro Fiorano (Valsoni, Palladino, Del Rosario e Franchini). EFL Lega 5 Tocchi ha ottenuto il terzo posto (con gli atleti Rossoni, Marcon, Placido e Falsaperla).

Sempre in chiave inclusione, è stato organizzato il Torneo Lampo che ha visto scendere in campo atleti DIR (Disabile Intellettivo Relazionale) e normodotati fianco a fianco. Michele Del Vecchio e Alessia Ruggeri hanno trionfato, mettendo in fila in classifica, nell’ordine Gianni Di Stefano- Simone Orlando, Cristina De Michele – Silvio Cusini e Pancrazio Giacobbe – Natalia Secci.

Sempre tra le premiazioni anche il Torneo Lampo Doppio Dir con il successo della Mediterranea Eventi di Messina (Cristina De Michele e Giacobbe Pancrazio) e il Campionato Nazionale Doppio – Categoria Dir con Prosport Ravanusa ai primi due posti (Rosario Callari e Giuseppe Farruggio – Salvatore D’Auria e Angelo Caci), l’ASD Mimì Rodolico in terza posizione (Vincenzo Licari e Karo Zelante) e Pegaso AIAS Matera al quarto (Michele Del Vecchio e Gianni Di Stefano).

Un premio speciale è stato consegnato a Giancarlo La Greca, referente tecnico nazionale DIR, per il grande lavoro svolto con passione e dedizione a favore dello sport inclusivo. Il riconoscimento è arrivato dalle mani di Vito Sasanelli, referente nazionale scuola FISDIR, testimoniando ancora una volta la sinergia tra istituzioni, tecnici e famiglie che rende il movimento sempre più forte.

“Una classifica che vale molto più di un risultato sportivo: è la dimostrazione che lo sport è davvero di tutti e per tutti”, ha specificato Bonanno che ha voluto ringraziare la Città di Jesolo che ancora una volta ha ospitato questo grande evento. “Grazie agli atleti che si sono impegnati, alle squadre, ai volontari, a tutti quanti si sono adoperati per la riuscita di questo evento. E grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto. Atleti paralimpici, normodotati e DIR hanno scritto insieme una storia che resterà per sempre nei nostri cuori: la dimostrazione che lo sport per tutti non è uno slogan, ma una realtà che vibra di energia e inclusione”.

Infine, è intervenuta – con un video messaggio – anche il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli: “Un saluto naturalmente a tutta la Federazione, ma anche a tutti gli atleti, tecnici, allenatori, a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a realizzare progetti importanti per l’inclusione nella vita che non è solo sportiva ma anche sociale, di tutte le persone con disabilità che fanno parte di questa grandissima famiglia paralimpica. Naturalmente saluto con affetto il presidente Bonanno, ma anche voglio salutare e ringraziare per l’ospitalità il Villaggio Marzotto, un ambiente davvero straordinario dove è possibile fare sport e sviluppare anche tante relazioni. Vi ringrazio naturalmente per tutto quello che fate, non in occasione solo di questi importanti momenti di competizione, ma tutto l’anno. Un saluto in bocca al lupo a tutti gli straordinari atleti e a tutti voi che siete lì oggi”.

