Sport, Automobilismo. A Spa weekend tra alti e bassi per W&D Racing Team di San Marino nella GT4 European Series

Un fine settimana segnato da emozioni contrastanti per il W&D Racing Team impegnato sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, terza tappa della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club. Il team sammarinese ha conquistato una top-10 di classe Pro-Am con la BMW M4 GT4 G82 nella prima delle due gare, ma è stato costretto al ritiro nella seconda manche a causa di un incidente multiplo al via.

Il weekend belga è stato preceduto da un incoraggiante risultato nella serie francese GT4, sempre sul tracciato delle Ardenne, dove Paolo e Davide Meloni hanno conquistato un terzo posto assoluto. Un risultato che aveva acceso speranze anche per il round europeo disputato pochi giorni dopo.

Le qualifiche del weekend si sono svolte in condizioni di bagnato, mettendo in difficoltà molti team, incluso quello sammarinese. Il risultato è stato una posizione di partenza a metà schieramento, complicando ulteriormente le strategie per le gare.

In Gara 1, tuttavia, la coppia Meloni è riuscita a portare a termine una buona prestazione senza incidenti, concludendo decima di classe Pro-Am, risultato che consente al team di mantenere punti importanti per la classifica generale.

Ben più sfortunata Gara 2, nella quale Paolo Meloni, al via per il primo stint, è rimasto coinvolto in una carambola iniziale che ha interessato più vetture e che lo ha costretto all’immediato ritiro.

“Un finale pertanto amaro – si legge nel comunicato ufficiale del team diffuso oggi, martedì 1° luglio 2025 – anche se resta la soddisfazione per il risultato conquistato nella serie transalpina con il terzo posto ‘overall’ ottenuto in Gara 2 ed il quarto nella prima manche del weekend”.

Ora il team guarda avanti con fiducia al prossimo appuntamento della stagione, in programma sul circuito di Misano dal 18 al 20 luglio, una gara “di casa” che rappresenta una nuova occasione di riscatto per W&D Racing Team.