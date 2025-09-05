Sport, Baseball. San Marino, rimonta da leggenda: vittoria in Gara 2 e scudetto a un passo

Una partita che resterà incisa nella memoria dei tifosi del baseball italiano: ieri sera il San Marino ha compiuto una rimonta sensazionale, aggiudicandosi Gara 2 della Finale Scudetto IBL contro il Parma Clima con il punteggio di 8-7. Adesso la formazione del Titano conduce la serie sul 2-0 e vede il tricolore sempre più vicino.

“Il San Marino sale sul 2-0 nella Finale Scudetto di Baseball, superando il Parma Clima per 8-7. La serie prosegue lunedì 8 alle ore 20.30 a Parma con la disputa della terza partita, che sarà trasmessa su Rai Sport con inizio del collegamento alle 20.20”, ha sottolineato in una nota l’Ufficio Stampa FIBS, guidato da Antonio Maggiora Vergano.

La cronaca: dal 5-0 Parma alla rimonta titanica

Il Parma Clima, dopo la netta sconfitta in Gara 1, sembrava essersi rimesso subito in carreggiata. Al 4° inning i gialloblù conducevano infatti 5-0, grazie alle battute vincenti di Geraldo, Concepcion e Astorri, che hanno messo in crisi la difesa sammarinese.

Lo stesso Parma, addirittura, è arrivato all’ultimo assalto forte di un vantaggio 7-3. La partita, però, è cambiata quando il rilievo emiliano Santana ha perso la misura della zona di strike. Malgrado il tentativo disperato del cambio con Angioi, la situazione era ormai compromessa.

Il San Marino non si è fatto pregare: la sequenza di valide, walk e una rimbalzante produttiva ha riaperto i giochi fino al 7-6. Poi la mazzata decisiva di Pieternella, che con un singolo a destra ha spinto a casa i due punti della vittoria. Stadio in delirio, mentre a prendersi il successo come lanciatore è stato Civit, solido nel finale.

Emozioni, tensioni e colpi di scena

Il match non è stato soltanto spettacolo offensivo, ma anche tensione altissima: la penultima ripresa ha visto la doppia espulsione di Scotti e Angulo, segno del nervosismo crescente in diamante. “Incredibile rimonta in Gara 2 della formazione del Titano, sotto 5-0 dopo 4 inning e 7-3 prima dell’ultimo attacco, ma capace di ribaltare il risultato sull’8-7 con un singolo walk off di Pieternella da 2 punti” recita il comunicato ufficiale.

Adesso la serie si sposta a Parma

Con questo successo, San Marino si porta a una sola vittoria dallo scudetto. Ma non tutto è scritto: il Parma Clima tenterà il colpo in casa in Gara 3, programmata lunedì 8 settembre alle 20.30 allo stadio di Parma, con diretta su Rai Sport dalle 20.20.

Atmosfera quindi elettrica per una Italian Baseball Series 2025 che sta regalando emozioni a ripetizione e che potrebbe, già nel prossimo appuntamento, incoronare i campioni d’Italia.