Sport, calcio e solidarietà: a Fanano, Modena, sabato la sfida tra Modena FC e la Nazionale di San Marino per i reparti pediatrici

Un’amichevole dal forte valore simbolico e benefico vedrà protagonisti, questo sabato 2 agosto alle ore 17.30, il Modena FC e la Nazionale di San Marino guidata da Roberto Cevoli. L’incontro si disputerà presso il campo sportivo “Sandro Pertini” di Lotta di Fanano, sede del ritiro estivo dei gialloblù, e sarà dedicato al sostegno delle pediatrie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di San Marino.

L’evento nasce dall’iniziativa “Un CT in Pediatria”, promossa dal Servizio Comunicazione dell’AOU di Modena in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), l’ISS, il Modena FC e le amministrazioni comunali di Modena e Fanano. L’obiettivo è finanziare progetti di cura per i bambini affetti da patologie, attraverso una raccolta fondi che verrà equamente destinata ai due enti sanitari.

Una sfida dal significato speciale

Per Roberto Cevoli, CT della nazionale sammarinese ed ex giocatore del Modena, si tratta di una gara dal sapore personale: in campo ci sarà anche il figlio Michele Cevoli, oggi difensore del Titano con 30 presenze internazionali. «Dal punto di vista tecnico rappresenta per noi un’amichevole molto importante con un avversario di alto profilo – ha dichiarato Cevoli – ma soprattutto è un’opportunità concreta di aiutare famiglie e bambini meno fortunati. Mi auguro possa essere solo l’inizio di un percorso condiviso con il Modena».

Il tecnico dei canarini Andrea Sottil ha aggiunto: «È sempre bello quando sport e solidarietà si incontrano. Sarà un buon test tecnico e, allo stesso tempo, un contributo concreto a due strutture ospedaliere con un progetto meritorio».

Ricavato destinato a strumenti sanitari pediatrici

La collaborazione tra AOU Modena e ISS San Marino ha portato allo sviluppo di iniziative congiunte. Il Professor Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria dell’AOU, ha spiegato che i fondi raccolti permetteranno «l’aggiornamento di un’apparecchiatura per il controllo dell’equilibrio metabolico dei bambini con diabete, in modo minimamente invasivo». Ha inoltre segnalato che è in fase di elaborazione uno screening sull’ipercolesterolemia familiare nella popolazione pediatrica sammarinese.

Il Dottor Nicola Ranieri, direttore della Pediatria ISS, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come esempio virtuoso di cooperazione sanitaria: «Destineremo il ricavato per acquisire strumentazioni diagnostiche fondamentali. Donare ai bambini rende tutto molto più nobile».

Spettacolo, coinvolgimento e partecipazione

Prima della partita interverranno i due direttori Iughetti e Ranieri per ringraziare il pubblico e illustrare la finalità benefica dell’evento. Seguirà l’esecuzione degli inni nazionali italiano e sammarinese, in omaggio ai due sistemi sanitari pubblici.

Durante l’intervallo, in collaborazione con AGD Modena (Associazione Giovani Diabetici), alcuni giovani pazienti parteciperanno a una speciale “lotteria dei rigori” contro i portieri delle due squadre. Il presidente Daniele Bandiera ha ricordato che il calcio, unito a uno stile di vita sano, può contribuire al benessere dei giovani affetti da diabete.

All’esterno dello stadio sarà inoltre presente uno stand informativo sulla diabetologia infantile. L’evento vedrà la partecipazione anche di una delegazione della Brigata Mai 1 Gioia, gruppo di tifosi della nazionale sammarinese, alcuni dei quali giungeranno persino dal Regno Unito.

Biglietti e viabilità

I biglietti saranno acquistabili direttamente in loco a partire dalle ore 16: €10 per la tribuna, €5 per la collina laterale. Per agevolare l’afflusso, il Comune di Fanano ha predisposto un servizio di bus navetta da via Cella di Sotto, operativo dalle 15:30 alle 24.

Il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli ha espresso soddisfazione: «Siamo onorati di ricevere la Nazionale di San Marino. È un’occasione speciale con un obiettivo grande e nobile». Anche Andrea Bortolamasi, assessore allo sport di Modena, ha sottolineato il valore della partita: «Un progetto che sostiene la sanità pubblica e rafforza la collaborazione tra territori. Ringrazio il Modena FC per l’attenzione dimostrata verso la solidarietà e l’impegno civile».

Infine, Fanano ospiterà in parallelo anche l’evento “Fanano Città del Mirtillo”, dedicato al Mirtillo Nero dell’Appennino Modenese.