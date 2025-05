Sport di TUTTI Parchi apre a Bellaria Igea Marina (RN) “Area Benessere Attrezzata al Parco della Fornace”. Sabato 26 ottobre 2024 – ore 10:30 

TESTIMONIAL

Luca Venturelli campione di atletica

Bellaria Igea Marina entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A.

Il comune riminese, infatti, aderisce al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’iniziativa sarà presentata sabato 26 ottobre, a partire dalle 10.30 presso il Parco della Fornace, con l’inaugurazione della palestra all’aperto che è parte integrante della riqualificazione del parco avvenuta gli scorsi mesi: una zona verde già diventata apprezzato punto di riferimento per la vita all’aria aperta di tante famiglie.

Il Comune di Bellaria Igea Marina, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, aderisce così alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

L’Area Attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova al Parco della Fornace ed è un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno può scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

L’Area Attrezzata è gestita dal Comune di Bellaria Igea Marina in collaborazione con l’ASD Kiklos, tenendo conto che lo spazio è disponibile anche per le altre realtà associative e l’uso libero da parte dell’utenza; area che sarà impreziosita proprio i prossimi giorni anche dall’installazione del defibrillatore generosamente donato alla comunità di Bellaria Igea Marina dalla Famiglia De Sanctis.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di TUTTI Parchi al Parco della Fornace avverrà sabato 26 ottobre alle 10.30, quando si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del Sindaco, nonché Vice Presidente Regionale ANCI, Filippo Giorgetti e dell’Assessore allo Sport Francesco Grassi, assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Con Erika Brancolini nelle vesti di moderatrice, interverranno infatti anche il Coordinatore Regionale di Sport e Salute S.p.A. Antonella Luminosi, e Rossano Armellini in rappresentanza di ASD Kiklos. Sarà presente per l’occasione, individuato quale testimonial sportivo d’eccellenza, anche Luca Venturelli; campione di atletica e grande protagonista agli ultimi Europei Paralimpici svoltisi a giugno in Svezia, sarà accompagnato nell’occasione dalla sorella minore Lisa, anch’essa talento dello sport e già campionessa italiana under 12 di Sup.

Dopo il taglio del nastro, ci saranno l’attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche con i ragazzi di alcune scuole primarie di Bellaria Igea Marina.