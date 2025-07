Sport, motori. Il W&D Racing Team di San Marino pronto per la gara di casa nella GT4 European Series a Misano Adriatico

Tutto pronto sul circuito romagnolo per il quarto appuntamento della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, in programma il 19 e 20 luglio a Misano. A rappresentare i colori sammarinesi in pista ci saranno Paolo e Davide Meloni, padre e figlio al volante della BMW M4 GT4 G82 del W&D Racing Team, determinati a lasciare il segno nella loro gara di casa.

Il team arriva a Misano dopo un weekend a Spa-Francorchamps dal bilancio contrastante: da un lato il terzo posto assoluto conquistato nella serie francese, dall’altro l’amaro epilogo nel campionato europeo, segnato da un incidente alla partenza che ha coinvolto Paolo Meloni, rimasto fuori gioco senza alcuna responsabilità.

Il circuito di Misano è però terreno noto per entrambi i piloti. In particolare Davide Meloni vanta ottimi ricordi legati alla pista: nel 2023, insieme a Max Tresoldi, ha ottenuto la vittoria nella classe Am. Anche Paolo Meloni ha un forte legame con questo tracciato, dove cercherà il riscatto dopo la sfortunata prova belga.

La competizione si preannuncia agguerrita con 38 vetture al via, di cui 12 nella sola categoria Pro-Am, classe in cui è iscritto l’equipaggio del W&D Racing Team.

Il programma del weekend prevede venerdì 18 luglio le prove libere e le pre-qualifiche. Sabato si parte alle 9.00 con le qualifiche, mentre Gara 1 scatterà alle 14.00. Gara 2 è in programma domenica 20 luglio a mezzogiorno.

Entrambe le gare saranno visibili in diretta streaming sul sito ufficiale del campionato www.gt4europeanseries.com/watch-live e sul canale YouTube della GT4 European Series.