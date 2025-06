Sport, Pattinaggio. San Marino brilla in Corea: argento per Matilde Terenzi nello Slide, ottima prestazione anche per Matilde Mina

Due giovani atlete sammarinesi hanno portato alto il nome della Repubblica dall’altra parte del mondo, firmando una delle pagine più belle dello sport biancoazzurro degli ultimi mesi. Matilde Terenzi e Matilde Mina, accompagnate dal tecnico Enrico Callegarin, hanno partecipato con grinta e talento alla tappa coreana del circuito internazionale World Skate, distinguendosi in modo eccellente nelle discipline Slide e Speed Slalom.

Dopo un viaggio di quasi 48 ore per raggiungere Chuncheon, città ospitante dell’evento, le due pattinatrici sono subito scese in pista per prendere confidenza con l’asfalto tecnico e insidioso del tracciato. Nonostante il caldo torrido e l’attrito inaspettato del terreno, Terenzi e Mina si sono adattate rapidamente, dimostrando una preparazione impeccabile.

Venerdì è andata in scena la gara di Slide, e subito la competizione si è rivelata serrata. Nella stessa batteria, Matilde Mina ha sfoderato una prova solida, con combinazioni tecniche di livello e grande precisione, ma si è fermata in semifinale. A brillare è stata Matilde Terenzi: esecuzioni pulite e spettacolari, culminate in una finale emozionante in cui ha chiuso cinque slide complesse con grinta e classe, conquistando una splendida medaglia d’argento. Un risultato che certifica la crescita e il talento della giovane atleta sammarinese.

Sabato è stato il turno dello Speed Slalom, con ben 46 atlete in gara e soltanto 16 posti disponibili per la fase a eliminazione diretta. Dopo una fase di qualificazione impegnativa sotto il sole, entrambe le Titane hanno conquistato l’accesso agli scontri diretti, con Terenzi tra le migliori cinque. Il sorteggio ha voluto un inedito derby biancoazzurro nei sedicesimi di finale: Mina ha vinto la prima run per una falsa partenza dell’avversaria, ma Terenzi ha ribaltato la situazione con esperienza e determinazione. Mina ha poi chiuso al 13° posto, mentre Terenzi ha ceduto nei quarti alla fortissima Chan Yin Lam Sevina, futura medagliata, ma ha comunque ottenuto un ottimo sesto posto finale.

«Sono orgoglioso di queste ragazze – ha commentato il tecnico Enrico Callegarin – Hanno dimostrato concentrazione, coraggio e maturità in un contesto internazionale difficile e altamente competitivo. Tornare a casa con un argento e prestazioni solide è motivo di grande soddisfazione per tutto il movimento».

Il bilancio della trasferta è estremamente positivo per San Marino: oltre all’argento nello Slide, arrivano piazzamenti prestigiosi nello Speed Slalom e la conferma che la scuola sammarinese del pattinaggio è in forte crescita. Per Matilde Terenzi e Matilde Mina, l’esperienza in Corea rappresenta un importante trampolino di lancio verso nuovi traguardi sportivi, con il cuore e lo sguardo sempre rivolti ai colori della bandiera biancoazzurra.