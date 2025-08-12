Sport, San Marino. Chengdu, Daniele Mazza chiude ai piedi del podio ai World Games 2025 nell’apnea dinamica con pinne

Si è conclusa oggi, lunedì 12 agosto 2025, l’avventura mondiale di Daniele Mazza ai World Games di Chengdu, in Cina. Il campione italiano di apnea dinamica con pinne ha ottenuto un onorevole quarto posto, un risultato di grande prestigio per un atleta di 54 anni che ha dimostrato tenacia e passione.

“Sono tornato a casa con un’esperienza bellissima che mai avrei creduto di meritare e di poter fare a questa età”, ha raccontato Mazza, che ora si concederà qualche giorno di relax da dedicare alla famiglia che lo ha sostenuto e sopportato nei momenti più difficili, prima di riprendere gli allenamenti.

Fondamentale per il suo percorso è stato il supporto del coach Matteo Teo Del Bianco, a cui Mazza rivolge un “grazie immenso”. L’obiettivo resta ambizioso: superare il muro dei 150 metri in apnea dinamica per poi puntare ai 200.

Il campione ha inoltre ringraziato gli avversari e amici Alexandre Boscari e Casper Marti-Beckmann, sottolineando che questa è solo una tappa in vista delle prossime competizioni internazionali.

Un riconoscimento speciale è andato anche ai compagni della nazionale italiana para freediver, con cui ha condiviso momenti indimenticabili: Gianluca Konrad Visconti, vincitore morale della gara secondo Mazza, Ottavio Demontis, Pierluigi Bonafin, Fabrizio Pagani, Ilenia Colanero, e Katia Aere.