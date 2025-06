Sport, San Marino. Montecerreto domina le regionali di beach bocce Under 14 e vola al Trofeo CONI

Domenica 15 giugno a Cattolica si sono svolte le fasi regionali di beach bocce per la categoria Under 14, valide per la qualificazione al prestigioso Trofeo CONI, in programma dal 28 settembre al 1 ottobre a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia.

Nonostante il caldo intenso, le cinque squadre partecipanti si sono affrontate con grinta in un girone all’italiana, dando vita a una mattinata di grande sportività e competizione. A spuntarla è stata la Società Bocciofila Montecerreto di San Marino, che per il terzo anno consecutivo conquista il diritto di rappresentare l’Emilia Romagna a livello nazionale in questa disciplina.

Gli atleti di Montecerreto partiranno così alla volta del Trofeo CONI accompagnati dai migliori rappresentanti di tutte le discipline sportive regionali, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato dall’Emilia Romagna nell’ultima edizione svoltasi in Sicilia.

Un risultato importante che conferma la solidità e la qualità del vivaio giovanile della bocciofila sammarinese, pronta a farsi valere anche nella prestigiosa competizione nazionale.