Sport Speciali San Marino, ottimi risultati nella ginnastica artistica e ritmica alla prova regionale UISP+ di Cesenatico

Giornata di grandi soddisfazioni per la Federazione Sammarinese Sport Speciali, protagonista domenica 11 maggio alla prima prova regionale del Campionato UISP+ disputata a Cesenatico. Le atlete biancazzurre, impegnate nelle discipline della ginnastica artistica e della ginnastica ritmica, hanno ottenuto risultati di rilievo, confermando la costante crescita tecnica e l’impegno quotidiano nel lavoro in palestra.

Nella sezione Ginnastica Artistica, a difendere i colori della federazione sono state Eleonora Santolini e Stefania Toccaceli, che hanno entrambe portato a termine una prestazione brillante. Eleonora si è classificata prima nella classifica generale, aggiudicandosi anche gli attestati di miglior punteggio negli esercizi al corpo libero e alla trave. Ottima anche la performance di Stefania, che ha conquistato il terzo posto assoluto, impreziosito dall’attestato per il miglior esercizio al volteggio.

Soddisfazione piena per le atlete e per la loro allenatrice Sara Medardi, che ha sottolineato l’impegno e la determinazione delle ragazze: la preparazione prosegue ora in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Nel settore della Ginnastica Ritmica, sono scese in pedana Amanda Cecchetti, Zaina Vannucci e Greta Castellan, accompagnate dalle coach Giada Cecchetti e Alessia Pazzini. Anche per loro, una giornata importante all’insegna della passione sportiva e della partecipazione, in un clima di inclusione e condivisione che rappresenta il cuore dell’attività della Federazione.

La FSSS, con sede ad Acquaviva, continua così a promuovere l’attività sportiva come strumento di crescita personale e sociale per gli atleti con disabilità, confermandosi punto di riferimento nel panorama sportivo sammarinese e interregionale.