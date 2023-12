Sportinsieme Awards San Marino. Myles Amine Mularoni proclamato Atleta dell’anno 2023

Myles Amine Mularoni è stato proclamato Atleta dell’Anno 2023 in occasione degli Sportinsieme Awards, un evento organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Questo riconoscimento gli è stato conferito in seguito alle sue prestazioni eccezionali, che includono la medaglia d’argento all’Europeo in Croazia e il bronzo ai Mondiali in Serbia, oltre alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per Myles Amine, questo è il terzo riconoscimento ricevuto in occasione degli Sportinsieme Awards.

L’evento si è svolto al Centro Congressi Kursaal e ha presentato un design grafico rinnovato. Tra i partecipanti vi erano i Segretari di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, e per l’Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi. La serata è stata condotta da Palmiro Faetanini e Monica Vanali, durante la quale sono stati ripercorsi i momenti salienti dell’anno sportivo. Il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, ha fatto gli onori di casa, tracciando un bilancio dell’anno e anticipando i prossimi appuntamenti. È stato inoltre reso omaggio ai dirigenti sportivi scomparsi, inclusa la recente perdita di Roberto Raschi.

Durante l’evento sono stati anche premiati i vincitori del primo Concorso letterario e giornalistico “Lo Spirito Olimpico della Repubblica di San Marino”. Nella categoria Junior, Michaela Romana Righi ha vinto il primo premio, seguita da Elisa Benedettini e Emma Giancecchi. Nella categoria Senior, il primo premio è andato a Sergio Barducci, seguito da Melissa Nanni e Alessandro Ciacci.

Il presidente della commissione giudicatrice Xavier Jacobelli, insieme ai membri professori Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni, ha premiato i vincitori e ringraziato tutti i partecipanti per il successo della prima edizione, anticipando che l’iniziativa verrà estesa oltre i confini della Repubblica nel 2024.